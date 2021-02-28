تجمع الوسط النيابي يعلن مشاركته في جلسة اعتماد الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلن تجمع الوسط النيابي موافقته على حضور الجلسة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سواء كانت بسرت أو أي مكان آخر يقع عليه التوافق بين أعضاء المجلس ويضمن حضور نصاب الانعقاد ومنح الثقة.

وأكد تجمع الوسط النيابي في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية أن “ما أعلن عنه من رغبة في إصلاح مجلس النواب بداية بإعادة انتخاب رئاسة لازالت قائمة وتؤجل إلى حين الانتهاء من اعتماد حكومة الوحدة الوطنية”.

ودعا التجمع “البعثة الأممية إلى إرسال مراقب لحضور الجلسة” وفتح “المجال أمام حضور مراقبين محليين من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي وذلك من أجل ضمان سلامة انعقاد وسير الجلسة وعدم التلاعب بقراراتها”.