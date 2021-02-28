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«البيوضي»: مرور الحكومة من قبة البرلمان قد يصطدم بمواقف صلبة في مجلس الأمن

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، أن المشهد السياسي والدولي، ملبدا بسحب لا تمطر، مشيرا إلى أن هناك إعادة لترتيب الأولويات وتفكيك المخاطر.

وقال البيوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المشهد السياسي والدولي يبدو ملبدا بسحب لا تمطر”.

وأضاف هناك إعادة لترتيب الأولويات وتصحيح الكثير من المواقف وتفكيك المخاطر، وهو الذي يجب أن يستوعبه المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وفريقهما الاستشاري”.

وتابع “المرور من قبة البرلمان قد يصطدم بمواقف صلبة دوليا في مجلس الأمن استنادا على الفصل السابع والقرارات الدولية تجاه ليبيا”.

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البرلمان البيوضي الحكومة الجديدة مجلس الأمن

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • اغلب الليبيين مايريدوا الشياطين من حكومتنا بطرابلس والمفروض تحاكموا كل من سبب في جلسة صبراتة ، الحكومة الجديدة تريد ان تنسى الماضي وتشتغل ولكن الانذال من مجلس النواب الذين طالبوا بجلسة صبراتة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الخبث والنفاق لا يبني دولة . كان من المفروض ان قالوا بااخينا عقيلة اصدر قرار للجلسة في اي مكان تراه مناسب ونحن اخوة وهمنا الوطن ولكن هم منافقون

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