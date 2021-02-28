مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (880) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (880) إصابة بفيروس كورونا بينها (666) حالة جديدة، و(214) حالة مخالطة،
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نسبة الحالات الموجبة (19.8%).
وأشار المركز إلى أنه استلم عدد (4435) عينة، بينها عدد ( 3555 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (965) عينة
2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1700) عينة
3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (626) عينة
4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (122) عينة
5.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (198) عينة
6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (76) عينة
7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (110) عينة
8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (40) عينة
9.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (8) عينات
10.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (46) عينة
11.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (150) عينة
12.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (306) عينة
13.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (72) عينة
14.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (10) عينات
15.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (6) عينات
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1.طرابلس
عدد 434 حالة جديدة
عدد 101 حالة مخالطة
2.مصراته
عدد 78 حالة مخالطة
3.جنزور
عدد 13 حالة جديدة
4.المنشية الجميل
عدد 5 حالة جديدة
5.الرياينة
عدد 5 حالة جديدة
6.زليتن
عدد 23 حالة جديدة
7.الخمس
عدد 16 حالة جديدة
8.صرمان
عدد 6 حالة جديدة
9.باطن الجبل
عدد 1 حالة جديدة
10.نالوت
عدد 1 حالة جديدة
11.قصر بن غشير
عدد 4 حالة جديدة
12.السواني بن ادم
عدد 8 حالة جديدة
13.الماية
عدد 4 حالة جديدة
14.نسمة
عدد 11 حالة جديدة
15.طبرق
عدد 5 حالة جديدة
16.الجميل
عدد 2 حالة جديدة
17.ترهونة
عدد 3 حالة جديدة
18.العجيلات
عدد 2 حالة جديدة
19.بني وليد
عدد 29 حالة جديدة
عدد 10 حالة مخالطة
20.تازربو
عدد 4 حالة جديدة
عدد 12 حالة مخالطة
21.غدامس
عدد 1 حالة مخالطة
22.الرحيبات
عدد 1 حالة جديدة
23.جادو
عدد 3 حالة جديدة
24.سوق الخميس أمسيحيل
عدد 1 حالة جديدة
25.اسبيعة
عدد 4 حالة جديدة
26.صبراته
عدد 10 حالة جديدة
27.مسلاته
عدد 1 حالة مخالطة
28.الكفرة
عدد 5 حالة جديدة
29.غريان
عدد 22 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
30.الزاوية المركز
عدد 10 حالة جديدة
عدد 7 حالة مخالطة
31.الزاوية الغرب
عدد 12 حالة جديدة
32.الجفرة
عدد 5 حالة جديدة
33.العزيزية
عدد 6 حالة جديدة
34.القره بوللي
عدد 8 حالة جديدة
35.زلطن
عدد 2 حالة جديدة
36.ظاهر الجبل
عدد 1 حالة جديدة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل (748) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 651 حالة في طرابلس
2.عدد 5 حالات في الخمس
3.عدد 13 حالة في العجيلات
4.عدد 54 حالة في مصراته
5.عدد 4 حالات في مسلاته
6.عدد 21 حالة في الزاوية المركز
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل (5) حالات وفاة:
1.عدد 1 حالة في صبراتة
2.عدد 1 حالة في صرمان
3.عدد 1 حالة في مسلاتة
4.عدد 2 حالة في زليتن
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 133338 حالة، والحالات النشطة 10919 حالة، والمتعافين 120240 حالة، الوفيات 2179 حالة.
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