بإشراف خبرات بريطانية.. انطلاق دورة تدريبية لرفع كفاءة “أمن طرابلس”

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن انطلاق أعمال الدورة التدريبية الثالثة في مجال هيكلة المعلومات، تحت إشراف شركة “روز بارتنرز” البريطانية.

وأشارت المديرية إلى أن الشركة البريطانية خاصة بتقديم الاستشارات الأمنية، وسبق أن نظمت سلسلة دورات تدريبية في هذا المجال.

وافتتح الدورة التدريبية مساعد مدير الأمن للشؤون العامة العميد عبدالحكيم صمود بديوان مديرية أمن طرابلس.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الدورات تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية بهدف رفع كفاءة أعضاء ومنتسبي المديرية في العمل الأمني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية