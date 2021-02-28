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بإشراف خبرات بريطانية.. انطلاق دورة تدريبية لرفع كفاءة “أمن طرابلس”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن انطلاق أعمال الدورة التدريبية الثالثة في مجال هيكلة المعلومات، تحت إشراف شركة “روز بارتنرز” البريطانية.

وأشارت المديرية إلى أن الشركة البريطانية خاصة بتقديم الاستشارات الأمنية، وسبق أن نظمت سلسلة دورات تدريبية في هذا المجال.

وافتتح الدورة التدريبية مساعد مدير الأمن للشؤون العامة العميد عبدالحكيم صمود بديوان مديرية أمن طرابلس.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الدورات تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية بهدف رفع كفاءة أعضاء ومنتسبي المديرية في العمل الأمني

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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