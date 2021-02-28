باشاغا يستعرض لمسؤولة أممية الوضع الأمني بالمنطقة الغربية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

استعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقائه اليوم الأحد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا الوضع الأمني بالمنطقة الغربية عامة وطرابلس خاصة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن باشاغا أعرب عن أمله في منح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الأيام القادمة مؤكدا ارتياحه لانتخاب حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين مؤكداً دعم وزارة الداخلية لكافة المخرجات السياسية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى نجاح المسار السياسي الذي تشهده ليبيا حالياً واستعراض عدد من المسائل المشتركة بين وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.