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الروياتي: عقيلة صالح يستغل منصبه لتثبيت مبدأ المحاصصة بين الأقاليم

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى القيادي في مدينة مصراته الناطق باسم المركز الإعلامي لـ”عملية البنيان المرصوص” التابعة للرئاسي أحمد الروياتي أن عقيلة صالح ما زال يلعب لعبة الشد والجذب السياسي والمناورة.

الروياتي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن عقيلة صالح يقوم بذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح التي تخدمه شخصيًا، أو رؤيته السياسية القائمة على المحاصصة وتثبيت مفهوم الأقاليم، مستغلًا في ذلك ورقة الرئاسة البرلمانية التي ما زال العالم يعترف له بها.

وأشار إلى أن عقيلة سيلعب حتى النهاية بهذه الورقة بعد أن خسر فىي الحوار، لأن كلا النتيجتين المحتملتين، سواء فشل تمرير القائمة أو تمريرها بأكبر مكاسب لعقيلة، هو مكسب له؛ وبالتالي يلعب عقيلة اليوم دور الجوكر المطمئن لأي نتيجة.

وأضاف: “هذا يعطي صالح مجالًا كبيرًا للمناورة والتحكم في أوراق اللعبة، وبدون أي مخاطر تذكر، السؤال المطروح الآن، هو عن الثمن الذي سيجعل عقيلة يمرر الحكومة، وما هو الثمن الذي سيدفعه الدبيبة كي يمر، خاصة أن العدد المطلوب من النواب للاجتماع سواء فى سرت أو طبرق وبنصاب يحقق عقد الجلسة وتمرير الحكومة ليس بالأمر الصعب، بل أن الجزء الأكبر من هذا العدد المطلوب جاهز من الآن للتماهي مع ما يريده عقيلة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ياكلب الاتراك يامتناك لولا دور عقيلة صالح فى وقف اطلاق النار ومنع اردوغان من احتلال النفط كما وعد على شاشة الفضائيات وجعل ليبيا ارث عثمانى ووقتها ستكون ليبيا ولاية عثمانية والشعب الليبى عبيد عندها وغائد النفط يحول للخزانة التركية فامثالك من الخونة كلاب الدولة العثمانية عليهم ان يخجلوا من انفسهم واى مواطن ليبى شريف سيطالب بعدم منح الثقة للعميل لتركيا الدبيبة الذى اعلن انه سيعمل باللتفتقية البحرية الباطلة ولم يحترم ارادة الشعب والدستور الليبى لان البرلمان رفضها ولا يحترم القانون الدولى ويدخل ليبيا فى عداء مع الاتحاد الاوربى لصالح تركيا وعلى حساب المصالح الليبية وسبحعل من ليبيا مثل السودان فى عصر اللخوانى الحقير عمر البشير دولة ارهابية متخلفة اما عقيلة صالح فمواطن ليبى شريف تصدى للاحتلال التركى ومنع دخوله موانئ النفط لاحتلالها وبعد ان اعلن السيسى قاهر الاخوان ان سرت الجفرة خط احمر لم يستطع اردوغان وكلابه تخطيه واصبح عائد النفط يذهب لمصرف ليبيا الخارجى بدلا مصرف تركيا لدعم الليرة الحقيرة هذه هى الرواية ياروياتى ياملعون تعلم الوطنية من محمود المصراتى ومحمد امحيسن بلدياتك من مصراته ولكن من النوع الوطنى الشريف الذى لايخشى الا الله ولايتلون قلمه طمعا فى حفنة دولارات عفنة

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  • هذا البائس ألعوبة في يد الخوان والاتراك الملاعين ولايصلح حتي للغفارة وليس للتحاليل السياسية…في كل الاحوال لا يوجد احد معصوم من الخطأ وقد يكون السيد المستشار عقيلة صالح أخطأ فكلنا خطائون ولكن من اجل الوطن والمواطن نعترف ونتفادي الاخطاء مستقبلا …المهم الآن هو اعتماد تشكيلة الوزارة لتبدأ عملها وتنهي معاناة المواطن بعد عشر سنوات عجاف من هذه النكبة السودا النودا…

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