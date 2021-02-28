الروياتي: عقيلة صالح يستغل منصبه لتثبيت مبدأ المحاصصة بين الأقاليم

ليبيا – رأى القيادي في مدينة مصراته الناطق باسم المركز الإعلامي لـ”عملية البنيان المرصوص” التابعة للرئاسي أحمد الروياتي أن عقيلة صالح ما زال يلعب لعبة الشد والجذب السياسي والمناورة.

الروياتي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن عقيلة صالح يقوم بذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح التي تخدمه شخصيًا، أو رؤيته السياسية القائمة على المحاصصة وتثبيت مفهوم الأقاليم، مستغلًا في ذلك ورقة الرئاسة البرلمانية التي ما زال العالم يعترف له بها.

وأشار إلى أن عقيلة سيلعب حتى النهاية بهذه الورقة بعد أن خسر فىي الحوار، لأن كلا النتيجتين المحتملتين، سواء فشل تمرير القائمة أو تمريرها بأكبر مكاسب لعقيلة، هو مكسب له؛ وبالتالي يلعب عقيلة اليوم دور الجوكر المطمئن لأي نتيجة.

وأضاف: “هذا يعطي صالح مجالًا كبيرًا للمناورة والتحكم في أوراق اللعبة، وبدون أي مخاطر تذكر، السؤال المطروح الآن، هو عن الثمن الذي سيجعل عقيلة يمرر الحكومة، وما هو الثمن الذي سيدفعه الدبيبة كي يمر، خاصة أن العدد المطلوب من النواب للاجتماع سواء فى سرت أو طبرق وبنصاب يحقق عقد الجلسة وتمرير الحكومة ليس بالأمر الصعب، بل أن الجزء الأكبر من هذا العدد المطلوب جاهز من الآن للتماهي مع ما يريده عقيلة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية