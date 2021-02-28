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العلاقي يطالب باتخاذ موقف ضد عقيلة صالح ويصف تصرفاته بالعبث

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أبدى وزير العدل الأسبق خلال فترة المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، رفضه لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بسبب تقدمه في سباق رئاسة المجلس الرئاسي، للجنة الـ75 ثم مهاجمته لها بعد فشله في الحصول على ثقتها.

وقال العلاقي، إن عقيلة صالح يقدم ترشيحه للجنة الـ75 ويخوض التجربة الانتخابية مخالفاً بذلك قوانين مجلس النواب التي تمنع عليه الترشح للمناصب التنفيذية وعندما يخسر الانتخابات وتقدم الحكومة له بصفته للاعتماد يتحفظ على لجنة الـ75 بالقول إنها غير مستقلة، رغم أنه تقدم لها لتنتخبه.

وتساءل العلاقي، أما آن للنقابات المهنية التي كان لها دور في قضية العمل الوطني، أن تتخذ موقفا ً من هذا العبث الذي يجري؟، وأما آن للفاعلين السياسيين المستقلين من كلمة؛ لمصلحة هذا الشعب الذي دفع نصف سكانه دفاعاً عن ليبيا؟، لقول لا لهذا الإسفاف ولهذا العبث؟.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • الغلوج مثلك من الخونة الداعمين للاحتلال التركى عليهم ان يصمتوا ياميبون لو كان عندك ذرة رجولة لطالبت بمحاكمة من جلبوا الاحتلال يامختل عقليا فعقيلة صالح له دور وطنى مشرف يشفع له تجاه اى اخطاء صغير فلولا تحركه فى مصر لاحتل اللاتراك موانئ النفط وذهب العائد لتركيا ولولاه لما ام اعللن وقف اطلاق التار ياحمار وكيف كنت وزير عدل وانت شاهد زور فاى انتخابات تتحدث عنها وهى مسرحية هزلية بجلب لحنة معظمها من الخرفان وشئ طبيعى ان ترفض الشرفاء وفى اى دولة محترمة لو سألت وزير العدل بها سيقةل ان الاحق برئاسة ليبيا مؤقتا هو رئيس البرلمان للمنتخب من نواب الشعب فى حالة عدم وجود رئيس منتخب كما حدث فى تونس والجزائر اما فى ليبيا ياعجل فعك سياسى شةية خرفان ومأحورين بالمال هم نن يختاروا من يخكم ليبيا وتهديد ووعيد لنواب البرلمات بتمرير الحكومة العميلة باى ثمن حتى لو قال رئيس وزراء الخرفان انه سينفذ اتفاقية باطلة قانونا فهل سمعناك ياعدل تنتقدها مستحيل لانك شاهد زور ومن القاضيان الذان فى النار كما وصفهم رسول الله

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