العلاقي يطالب باتخاذ موقف ضد عقيلة صالح ويصف تصرفاته بالعبث

أبدى وزير العدل الأسبق خلال فترة المجلس الانتقالي، محمد العلاقي، رفضه لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بسبب تقدمه في سباق رئاسة المجلس الرئاسي، للجنة الـ75 ثم مهاجمته لها بعد فشله في الحصول على ثقتها.

وقال العلاقي، إن عقيلة صالح يقدم ترشيحه للجنة الـ75 ويخوض التجربة الانتخابية مخالفاً بذلك قوانين مجلس النواب التي تمنع عليه الترشح للمناصب التنفيذية وعندما يخسر الانتخابات وتقدم الحكومة له بصفته للاعتماد يتحفظ على لجنة الـ75 بالقول إنها غير مستقلة، رغم أنه تقدم لها لتنتخبه.

وتساءل العلاقي، أما آن للنقابات المهنية التي كان لها دور في قضية العمل الوطني، أن تتخذ موقفا ً من هذا العبث الذي يجري؟، وأما آن للفاعلين السياسيين المستقلين من كلمة؛ لمصلحة هذا الشعب الذي دفع نصف سكانه دفاعاً عن ليبيا؟، لقول لا لهذا الإسفاف ولهذا العبث؟.

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