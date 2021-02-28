تيار الوسط النيابي يعلن استعداده حضور جلسة منح الثقة في أي مكان يقع عليه التوافق

أعلن تيار الوسط النيابي، اليوم الأحد عن موافقته على حضور الجلسة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سواء كانت ستعقد بسرت أو طبرق أو أي مكان آخر يقع عليه التوافق بين أعضاء المجلس ويتضمن حضور نصاب الانعقاد ومنح الثقة.

وأوضح التيار في بيان حصلت ليبيا 24 على نسخة منه إن موافقته على حضور الجلسة جاءت رغبة منه في إصلاح مجلس النواب وذلك بإعادة انتخاب رئاسته التي تم البدء فيها وتم تأجيلها لحين الانتهاء من اعتماد ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي ستبسط سلطتها على كامل التراب الليبي بعد ان تنال شرعيتها من السلطة التشريعية الدستورية.

ودعا التيار البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا الى إرسال مراقب لحضور الجلسة، كما دعا لفتح المجال أمام حضور مراقبين محليين من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي لضمان سلامة انعقاد وسير الجلسة وعدم التلاعب بقراراتها.

وكان عقيلة صالح قد دعا مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشترطا لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تأمينها.

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