«إيتاميل رادار»: رصد طائرة عسكرية أمريكية في رحلة مجهولة المهام بالأجواء الليبية

رصد موقع «إيتاميل رادار» طائرة بوينج من طراز «C-17A Globemaster» تابعة للقوات الجوية الأمريكية في مهمة فوق الأجواء الليبية.

وقال الموقع الإيطالي المختص بتتبع حركة الطيران العسكري فوق منطقة البحر المتوسط، في تقرير صادر عنه: “إن الطائرة غادرت ألمانيا مساء أمس السبت، واتبعت أحد المسارات المعتادة التي تتبعها الرحلات الجوية إلى ليبيا”.

وأضاف الموقع “الطائرة الأمريكية لم تدخل منطقة معلومات الطيران الإيطالية واختفت من جميع مواقع التعقب فوق وسط البحر الأبيض المتوسط، بينما عادت إلى الظهور مجددا قبالة الأجواء الليبية ولا تزال طبيعة الرحلة مجهولة”.