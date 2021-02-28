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باشاغا يستعرض الوضع الأمني في المنطقة الغربية مع منسق البعثة الأممية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأحد الوضع الأمني بالمنطقة الغربية عامة وطرابلس خاصة مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تطرق اللقاء إلى نجاح المسار السياسي الذي تشهده ليبيا حالياً.

وعبر باشاغا عن آمله في منح ثقة مجلس النواب، لحكومة الوحدة الوطنية الأيام القادمة، مبديا ارتياحه بانتخاب حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين، مؤكداً دعم وزارة الداخلية لكافة المخرجات السياسية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

كم تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من المسائل المشتركة بين وزارة الداخلية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كيف تسمح الأمم المتحده لأحد موظفها باللقاء مع ارهابي يرأس عصابه ارهابيه تحترف كل صنوف الشر فالأمم المتحده التي يفترض فيها ان تحارب الارهاب لا أن تلقي بكبير الارهابيين مشكل عصابة فجر ليبيا وعصابة الشروق وعصابة وزارة الداخليه في حكومة ليون العميله كيف وفباي ميزان تزن الامم المتحده الامور فالرجل واضح انه عميل لتركيا وواضح أنه ارهابي فالذي هو يجب الحجر عليه ووضعه علي قوائم اكبر وأعتي المجرمين ويساق الي محكمة العدل الدوليه لا ان يزار في مقر عصابته او دعوته الي مكتب الامم المتحده

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