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قوة عسكرية تابعة للكتيبة 166 مشاة تتوجه إلى مدينة درنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الليبي توجه قوة عسكرية تابعة للكتيبة 166 مشاة إلى مدينة درنة، وذلك بتكليفٍ مباشر من القيادة العامة للجيش.

وقال منشور لشعبة الاعلام الحربي على الفيسبوك إن تحرك هذه القوة يأتي في إطار مساعي القوات المسلحة لضبط الأمن وفرض القانون والقضاء على الجريمة بكافة اشكالها داخل أحياء مدينة درنة بشكل خاص وفي كافة المدن الليبية بصورةٍ عامة ،

وأضافت أن القيادة العامة في تكليفها لهذه القوة شددت  على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد لكل المتورطين في أي جريمة مؤكدةً أن الجميع مُعرضين للمساءلة ولا أحد فوق القانون .

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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