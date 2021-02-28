طبيب بمركز عزل العيون : استقبلنا مصابين بكورونا يعانون أعراض وهم في الثلاثينيات

ليبيا – كشف الدكتور خيري كارة الطبيب بمركز عزل كورونا المقام في مستشفى العيون سابقًا بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس عن استقبالهم حالات إصابة بين صغار في السن , وذلك عقب أيام من إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن إكتشاف سلالة كورونا المتحورة في 26% من الإصابات .

وقال كارة عبر صفحته الشخصية التي ينشر فيها يوميًا للتوعية حول كورونا أن مركز العيون مستشفى للعزل وليس للفلترة أو الكشف إلا أنهم استقبلوا حالات اصابة للكشف بين مصابين لديهم أعراض وأعمارهم في الثلاثينيات .

وأضاف متحدثًا عن يوم أمس : ” امضينا اليوم في إسعاف والكشف عن حالات قادمة من بيوتها بأعراض ومعظمهم في سن الثلاثينيات ” .

وبعد ارسالهم لعمل الفحوصات وصور الكمبيوتر قال كارة بأنه تم صرف العلاج لهم وارسالهم للبيت باعتبارهم حالات يمكنها العلاج منزليًا مع متابعة حالتهم والتعليمات باتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل البيوت مع أهلهم.

ونوه كارة إلى أن إثنين من هؤلاء المصابين ممن هم في الثلاثينيات كانت حالاتهم من الذين يمكن إيوائهم لكنهم رفضوا الدخول وكانت رغبتهم أن يتم علاجهم بالبيت مع توفير احتياجاتهم بانفسهم .

وتعتبر سلالة لندن المتحورة المكتشفة في طرابلس أكثر عدوى بخلاف السلالة التقليدية الأولى ، إذ تتسبب المتحورة في عدوى الشباب والأطفال أسوة بكبار السن وتربط الصحة البريطانية بينها وبين ارتفاع معدل الاصابات الحرجة والوفيات في هذه الفئات .

وأكد الدكتور كارة الذي يعمل في مركز العزل منذ بداية الجائحة ، أن الوضع في ليبيا يحتاج الي وقفة جادة من المواطنين عبر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لإبعاد شر هذا الفيروس و القضاء عليه .

وحول تكرار الإصابة بالفيروس لمصابين سابقين ، كشف كارة عن إيوائهم حالة الاسبوع الماضي مصابة بعدوى كورونا بعد اصابتها الاولي شهر سبتمبر الماضي إلا أن حالتها مستقرة .

هذا وسجلت ليبيا خلال العشرة أيام الأخيرة ارتفاعاً في معدل وفيات وإصابات كورونا بلغت يوم أمس لوحده 880 إصابة مقارنة بإصابات مطلع الشهر الجاري التي كانت عند مستوى 300-400 إصابة يومية في ظل تأخر حملة التلقيح والتراخي في تطبيق اجراءات الوقاية بكل أنحاء البلاد.

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية