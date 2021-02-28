أبو بكر سعيد: عقيلة صالح ونائبيه لديهم مخاوف وهواجس من احتمالية فقد السلطة

قال أبو بكر سعيد عضو مجلس النواب، إنه لَيْس عقيلة صالح فقط من يفرض شروطه حتى نائبيه الأول والثاني لديهم مخاوف وهواجس من احتمالية فقد السلطة، وهذا ما جعلهم يسعون بكل قوة لفرض شروطهم على الحكومة مقابل عدم إعاقة عقد جلسة منح الثقة.

وأعلن سعيد، من خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يتحدى أن يخرج أحدهم على الإعلام وينفي ما ذكر، مؤكدا أنه يجب على رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، أن لا يقبل هكذا ضغوط ويتحمل مسؤوليته ويختار شخصيات وطنية شبابية من التكنوقراط إن أراد النجاح في مهامه.

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