موقع رصد إيطالي: طائرة أمريكية تجري مهمة استطلاعية قرب ليبيا

رصد موقع itamil rada رصد طائرة بوينغ تابعة للقوات الجوية الأمريكية في مهمة استطلاع قرب ليبيا، لافتاً إلى أن ” طبيعة هذه المهمة الأميركية ما زالت مجهولة”.

الموقع الإيطالي المختص برصد الرحلات العسكرية في المنطقة، قال: إن “الطائرة الأمريكية غادرت ألمانيا مساء أمس السبت، واختفت من جميع مواقع التتبع بعد إقلاعها بنحو 3 ساعات، وسط البحر الأبيض المتوسط، دون أن تدخل الأجواء الإيطالية”.

وكان تطبيق الرادار الشهير، itamilradar، رصد خلال الأيام الماضية، خروج طائرة نوع EP-3E – Aries II من القاعدة البحرية الأمريكية “لوكلهيد” بإحدى جزر أثينا، في مهمة استطلاع ومراقبة قُبالة غرب ليبيا.

إلى جانب ذلك، أكد الموقع أن ” القاعدة البحرية كثفت من طلعات استطلاعاتها قبالة الشواطيء الليبية خلال الأسابيع الأخيرة”.