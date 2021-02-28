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موقع رصد إيطالي: طائرة أمريكية تجري مهمة استطلاعية قرب ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رصد موقع itamil rada رصد طائرة بوينغ تابعة للقوات الجوية الأمريكية في مهمة استطلاع قرب ليبيا، لافتاً إلى أن ” طبيعة هذه المهمة الأميركية ما زالت مجهولة”.

الموقع الإيطالي المختص برصد الرحلات العسكرية في المنطقة، قال: إن “الطائرة الأمريكية غادرت ألمانيا مساء أمس السبت، واختفت من جميع مواقع التتبع بعد إقلاعها بنحو 3 ساعات، وسط البحر الأبيض المتوسط، دون أن تدخل الأجواء الإيطالية”.

وكان تطبيق الرادار الشهير، itamilradar، رصد خلال الأيام الماضية، خروج طائرة نوع EP-3E – Aries II من القاعدة البحرية الأمريكية “لوكلهيد” بإحدى جزر أثينا، في مهمة استطلاع ومراقبة قُبالة غرب ليبيا.

إلى جانب ذلك، أكد الموقع أن ” القاعدة البحرية كثفت من طلعات استطلاعاتها قبالة الشواطيء الليبية خلال الأسابيع الأخيرة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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