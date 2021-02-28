الشريف يطالب بمحاكمة عقيلة صالح لعرقلته منح الثقة للحكومة الجديدة

قال الكاتب ووزير الإعلام الأسبق يوسف الشريف، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يحاول عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة لينفرد بالسلطة التشريعية و محاولة وضع العصي في دولاب الحكومة المنتخبة، مطالبا من ملتقى الحوار بضرورة محاكمة عقيله صالح.

وكانت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي قد قالت إن عددا كبيرا من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت الطبلقي أن هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس.

وكان صالح قد دعا مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشترطا لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تأمينها.

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