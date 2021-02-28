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الشريف يطالب بمحاكمة عقيلة صالح لعرقلته منح الثقة للحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الكاتب ووزير الإعلام الأسبق يوسف الشريف، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يحاول عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة لينفرد بالسلطة التشريعية و محاولة وضع العصي في دولاب الحكومة المنتخبة، مطالبا من ملتقى الحوار بضرورة محاكمة عقيله صالح.

وكانت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي قد قالت إن عددا كبيرا من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضافت الطبلقي أن هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس.

وكان صالح قد دعا مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشترطا لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تأمينها.

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  • كانت المشكلة كما يصورها الليبيين تكمن في معمر لو الله يشيله او يسلط عليه من يشيله سوف تزدهر ليبيا وتنعم بالرخاء والود والاخاء بين كل اطياف شعبها جاء سركوزي في ثورة 19مارس المباركه علي سارق وسجين وارهابي ومهرب فقد نالوا حريتهم بسبب الثائر سركوزي محرر العبيد ومرسي دعائم الحكم الرشيد ذو الراي السديد وماهي الا شهور والقذافي أنشال وخرج علينا كل ارهابي وسرسري وكذاب ومزور وتنبال كان مندس خوفا من القذافي وقال السلطه لي والسلاح وكذلك المال فالكل صار يدعي ملكيته لليبيا دون غيره اليوم المشكله كما يصورها البعض تكمن في عقيله صالح لو يختفي من المشهد ستزدهر ليبيا وينور لها الفول ولو اختفي عقيله سيآتي الدور لاحقا علي مرشح تركيا لرئاسة الحكومه الليبيه علي دبيبه فالباحثين عن مشجب سيضعوا عليه اللوم وسيقولوا لو لا علي دبيبه لكان نور لنا الفول كما وضعوا اللوم علي من سبقوه وسيضعوا اللوم علي من سيآتي بعده لاحقا

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