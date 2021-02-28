صالح لسفير ألمانيا: يجب تشكيل الحكومة استنادا لهذا المبدأ

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الاقاليم الثلاثة.

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق حمّل السفير الألماني رسالة شكر للحكومة الألمانية على اهتمامها وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

وعبر السفير الألماني عن تقديره لرئيس مجلس النواب، على جهوده المستمرة التي أثمرت نتائج إيجابية، تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.