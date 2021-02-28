جريمة مروعة .. مديرية أمن طرابلس : طفل متوحد يقتل شقيقه برصاصة في رأسه وهو نائم

ليبيا – أعلنت مديرية أمن طرابلس , الأحد ، عن واقعة قتل غريبة الجاني فيها طفل والمجني عليه طفل كذلك وسلاحها مسدس ورصاصة وإهمال .

وكشفت المديرية في بيان تلقته المرصد عن كواليس القضية عندما تلقى مركز شرطة سوق الجمعة ( شرق طرابلس ) بلاغا مفاده وجود طفل متعرض لطلق ناري فوق عينه ومفارق للحياة داخل مستشفى طرابلس .

و أضافت المديرية أنه وبانتقال مأمور الضبط القضائي للمستشفى تبين ان الطفل تعرض لاطلاق ناري من قبل شقيقه المصاب ” بالتوحد” و باستعمال سلاح والده المرخص فيما بدا أن الوالد يعمل بجهة أمنية أو عسكرية لم تكشفها المديرية.

و عن كيفية حصول الطفل على السلاح ، قالت المديرية أن ذلك تم نظرا لاهمال الوالد في اخفاء المسدس حيث استطاع الطفل الوصول له و قتل اخيه اثناء نومه به .

وختمت المديرية بيانها مؤكدة معاينة مكان الواقعة وتحريز سلاح الجريمة و اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص من قبل مركز شرطة سوق الجمعة.

هذا وقد تكررت حوادث القتل العائلية التي يرتكبها أطفال في مختلف أنحاء ليبيا نتيجة وجود الأسلحة في المنازل وتأثر هذه الشريحة بأعمال العنف والحروب وكذلك المسلسلات والأفلام وألعاب الفيديو العنيفة التي تتناسب مع أعمارهم دون رقابة من الأهل .

والتوحد مصطلح طبي لحالة مرضية تشمل مجموعة من اضطرابات طيف التوحد أو مختلف اضطرابات النمو المتفشية وهو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة .

المرصد – متابعات

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية