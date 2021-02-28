مفوضية اللاجئين: 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه يوجد في ليبيا 1.3 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2021.

وبينت مفوضية الأمم المتحدة لشرون اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المساعدات تشمل التعليم، الصحة، الحماية، الطعام النظافة والصرف الصحي.

وفي يونيو 2020 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا إطلاق مشروع للتعاون يهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى نحو 10 آلاف لاجئ وطالب لجوء يعانون من انعدام الأمن الغذائي.