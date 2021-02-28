الخطابي: الوضع في سرت لايسمح بعقد جلسة للبرلمان والبديل طبرق أو غدامس

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مبروك الخطابي أن الوضع في سرت لا يسمح بعقد جلسة للبرلمان.

الخطابي وخلال تصريحات لبرنامج “حصة مغاربية” الذي يبث عبر قناة “الغد” أمس السبت، أوضح أن دعوة المستشار عقيلة صالح لعقد جلسة البرلمان غير قانونية.

وبين أن مدينة سرت وفقًا لتصريحات بعض المشاركين في لجنة العسكرية “5+5” ليست مؤهلة أمنية لعقد جلسة فيها.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية منقسمة حول ملائمة مدينة سرت لعقد جلسة برلمانية فيها لمنح الثقة للحكومة الوطنية.

الخطابي أكمل أنه من الممكن أن تعقد جلسة البرلمان في طبرق أو غدامس، مؤكدًا أنه يؤيد حكومة الوطنية؛ لأن المكسب الكبير للشعب الليبي هو أنه يحكمه حكومة واحدة وليس حكومتين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية