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هدية: على الدبيبة أن يراعي في تشكيلته الحكومية التوزيع العادل بين الدوائر الانتخابية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب زايد هدية عن أمله في أن تكون تشكيلة حكومة الجديدة مصغرة لا تتجاوز 15 وزيرًا من الكفاءات وذوي الخبرة لتولي المناصب والوزارات.

هدية وفي تصريح له نقلته قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء أمس السبت أكد على ضرورة أن تراعي التشكيلة التوزيع العادل بين الدوائر الانتخابية والمناطق والأقاليم، على أن يتم تقديمها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول لمجلس النواب.

ولفت إلى أن مدة عمل هذه الحكومة قصيرة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر حتى موعد إجراء الانتخابات 24 ديسمبر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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