هدية: على الدبيبة أن يراعي في تشكيلته الحكومية التوزيع العادل بين الدوائر الانتخابية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب زايد هدية عن أمله في أن تكون تشكيلة حكومة الجديدة مصغرة لا تتجاوز 15 وزيرًا من الكفاءات وذوي الخبرة لتولي المناصب والوزارات.

هدية وفي تصريح له نقلته قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء أمس السبت أكد على ضرورة أن تراعي التشكيلة التوزيع العادل بين الدوائر الانتخابية والمناطق والأقاليم، على أن يتم تقديمها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول لمجلس النواب.

ولفت إلى أن مدة عمل هذه الحكومة قصيرة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر حتى موعد إجراء الانتخابات 24 ديسمبر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية