عقيله صالح يستقبل السفير الألماني في القبة

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، بمكتبه في مدينة القبة السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا.

وعبر السفير الألماني عن بالغ تقديره لصالح، على ما وصفه بـ«جهوده المستمرة التي أثمرت نتائج إيجابية»، والتي تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل «تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية» وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق، في تصريحه: “رئيس مجلس النواب، حمّل السفير الألماني رسالة شكر للحكومة الألمانية على اهتمامها وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية”.

وأضاف “صالح أكد للسفير الألماني ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الاقاليم الثلاثة”.