الأمم المتحدة تدعو إلى توفير 189 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

دعت منظمة الأمم المتحدة وشركاؤها إلى توفير 189 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2021.

وتستهدف الخطة تقديم مساعدات ضرورية إلى 451 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من النزاع وجائحة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون إنهم يسعون إلى العمل مع السلطات الليبية لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 لمواجهة التحديات المتعددة التي مرت بها البلاد.

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا أن 2021 يتيح إمكانية حقيقية للسلام والاستقرار مع وقف دائم لإطلاق النار والمصالحة السياسية، ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفا في ليبيا،

وحذرت المنسقة من استمرار انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وقالت إن تزايد الخسائر في أرواح هؤلاء أثناء عبور البحر المتوسط يسلط الضوء على يأسهم ويعزز حاجة الأمم المتحدة الملحة لتقديم المساعدة مع دعم السلطات الليبية لإيجاد حلول مستدامة مع الشركاء الأفارقة والأوروبيين.