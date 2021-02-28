تقرير : صراع بين الوفاق و المنظمات المختصة بالمهاجرين غير الحكومية في المتوسط

ناقش تقرير إخباري أعده موقع “مهاجر نيوز” الدولي المعني بشؤون المهاجرين غير الشرعيين الأسباب التي تدفع هؤلاء الأشخاص ليكونوا ضحايا مغامراتهم.

وأوضح التقرير أن هناك صراع يدور في المياه الدولية وسط البحر الأبيض المتوسط بين خفر السواحل الليبيين والقوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة من جهة، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار التقرير إلى أن هاتين القوتين التابعتين للوفاق لا تحاولان فقط منع قوارب الهجرة غير الشرعية من الإبحار بل اعتراضها في البحر الأبيض المتوسط، سواء عانت من المخاطر أم لم تعانِ، موضحا أنهما تعملان على التدخل بشكل متزايد في تصرفات المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهام الإنقاذ.

وأكد التقرير أن هذه التدخلات تعرض المهاجرين غير الشرعيين للخطر، فيما تعمل الوفاق على حظر إبحار السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية، ومنعها من إجراء عمليات البحث والإنقاذ داخل مياه ليبيا الإقليمية.

ولفت التقرير إلى أن طواقم هذه السفن تتعرض لإطلاق نار من قبل خفر السواحل والبحرية التابعين للوفاق، فضلًا عن الصعود على متن بعضها وتهديد الطاقم بالقتل، مؤكدا أن هذه التصرفات تنتهك حقوق السفن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وبين التقرير أن تدخل خفر السواحل الليبيون التابعون لحكومة الوفاق خلال الآونة الأخيرة ساهم في 8 محاولات إنقاذ من قبل سفينة منظمة أوبن آرمز غير الحكومية وحدها، فضلًا عن مضايقة وتهديد طاقمها في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، فيما تم الإبلاغ عن حالات اشتباكات من قبل منظمات أخرى

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