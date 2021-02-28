الخارجية الليبية: ملعب بنينا سيشهد عودة الكرة الليبية للمشاركات الدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن ملعب بنينا في مدينة بنغازي سيشهد بداية عودة الكرة الليبية إلى المشاركات الدولية في 25 مارس القادم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها استعدادها التام لاستقبال كافة الوفود الفنية والتقنية الرياضية، وكذلك ممثلي المنتخبات والاندية الدولية بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفع الحظر عن الملاعب الليبية والذي جاء بعد أكثر من سبع سنوات اضطرت فيها المنتخبات والأندية الليبية إلى التنقل بين عدد من الدول المجاورة للعب مبارياتها في مختلف المنافسات الرياضية .

وأعربت الوزارة عن مباركتها لفرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤكدة تطلعها لرفع الحظر الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي سيسهم في تطوير وتجديد ودعم الاستقرار الرياضي والاجتماعي والثقافي في ليبيا.

وهنأت وزارة الخارجية الفرق الرياضية، وجماهير كرة القدم والاتحاد الليبي لكرة القدم بهذا القرار الذي قالت إنه يعكس التعامل الايجابي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم تجاه دعم الاستقرار الذي تتطلع إليه البلاد وأستجابة لدعوة الوزارة التي توجهت بها خلال لقائها أحمدأحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة في 3 ديسمبر 2019 وتقديمها عرضاً وافياً حول الامن والاستقرار والحالة الطبيعية للحياة في أغلب المدن الليبية وهو ما رد تفهمه رئيس الاتحاد ودفعه للتحمس لعودة الملاعب الليبية للانشطة الافريقية والقارية .