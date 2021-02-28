“داخلية الوفاق” توقّع اتفاقية تعاون مع هيئة مكافحة الفساد

وقّعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والهيئة العامة لمكافحة الفساد، الأحد، مذكرة تفاهم بين الطرفين بمقر ديوان الوزارة بطرابلس.

وتنص الاتفاقية التي وقّعها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ومدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، على مكافحة كافة أشكال الفساد وتبادل الجهود والتجارب الناجحة والخبرات والمعلومات والمستندات في مجال الوقاية من الفساد والتحري والكشف عن جرائم الفساد وحماية الشهود والخبراء والمبلغين والمصادر السرية، وما في حكمها ضمن إطار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات النافذة.

وقالت الوزارة إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من “تعزيز مبدأ المشاركة وتجسيد إدارة الممتلكات والنزاهة والشفافية والمساءلة التي نصت عليها الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقلق المشترك من خطورة التهديدات التي يُشكلها الفساد على أمن واستقرار المجتمع، وتقويض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة، وتهديد الرخاء الاقتصادي وسيادة القانون”.

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