طفل مريض يقتل شقيقه بـ«طلقة طائشة» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغا بوفاة طفل نتيجة تلقيه طلقة نارية طائشة من شقيقه المصاب بالتوحد، محملة الأب مسؤولية الحدث كونه أهمل في إخفاء المسدس.

وأوضحت المديرية، اليوم الأحد، أن البلاع تحدث عن وجود «طفل متعرض لطلق ناري فوق عينه ومفارق للحياة داخل مستشفى (ط)»، مضيفة: «لدى انتقال مامور الضبط القضائي للمستشفى تبين ان الطفل تعرض لاطلاق ناري من قبل شقيقه المصاب بالتوحد و باستعمال سلاح والده المرخص».

وأشارت إلى أن الأب أهمل في إبعاد وإخفاء المسدس عن طفله المصاب بالتوحد، «فاستطاع الطفل الوصول اليه و قتل اخيه اثناء نومه به»، مؤكدة معاينة مكان الواقعة وتحريز سلاح الجريمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالخصوص من قبل مركز شرطة سوق الجمعة.

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