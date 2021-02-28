معهد واشنطن للأبحاث يوصي إدارة بايدن بمساعدة ليبيا في ثلاث مجالات

أوصى معهد واشنطن للأبحاث بعدة توصيات للإدارة الأميركية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم المساعدة إلى ليبيا في ثلاث مجالات رئيسية.

وأوضح المعهد في تقرير له أن التوصيات شملت مواصلة عملية التوحيد المالي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ثم المساهمة في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار التي تدعمها الأمم المتحدة، إلى جانب المساعدة الفنية للانتخابات المخطط لها.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة قدم هيكلة حكومته إلى مجلس النواب في 25 فبراير، لافتا إلى أنه يجب أن تحظى حكومة الدبيبة بدعم دولي كبير للبقاء على المهمة، والحفاظ على وقف إطلاق النار، مطالبا باجتماع كل دولة شهريًا مع كل من الليبيين ومبعوث الأمم المتحدة المعين حديثًا يان كوبيش لتقييم التقدم وتحديد العقبات واقتراح الحلول.

دعا التقرير إدارة بايدن تقديم المساعدة في ثلاثة مجالات رئيسية في ليبيا وأولها الوحدة المالية والخدمات العامة في اعقاب الجهود المبذولة للتوفيق بين مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف في البيضاء، موضحا أنه يجب على واشنطن مساعدة الحكومة الجديدة في تحديد المجالات التي سيكون فيها الدعم الفني السريع أكثر فائدة ، مثل توفير الكهرباء أو علاج الرعاية الصحية وسط جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن المجال الرئيسي الثاني هو مراقبة وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق على نشر آلية مراقبة بقيادة ليبية مع عدد مراقبين مدنيين دوليين محدودة حيث يفترض أن ينتشر فريق متقدم تابع للأمم المتحدة في المنطقة لوضع مقترحات ويجب على واشنطن أن تعرض مساعدة البعثة في النقل بما في ذلك حالات الإخلاء الطارئة إذا لزم الأمر.

وقال التقرير إنه يجب أن يتم دعم الانتخابات كجزء من مساعدتها في مجال الديمقراطية لليبيا وضرورة اضطلاع واشنطن بدور التنسيق الدبلوماسي كما فعلت في العام 2012، موضحا أنه من خلال تحديد هذه الأولويات الدبلوماسية والأمنية والتقنية ، يمكن لإدارة بايدن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا في تعزيز الاستقرار الليبي، والاستفادة من التحالفات الأوروبية ، وحماية أمن البحر الأبيض المتوسط.

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