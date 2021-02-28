ماذا قال النعاس بشأن المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات وفق الدستور

سلط عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، الضوء على المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات وفق الدستور.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (الانتخابات وفق الدستور)، :”النص الدستوري في مشروع الدستور واضح، حيث أن المادة 183 تتعلق بإجراء الانتخابات بعد دخول الدستور حيز النفاذ؛ ((ونفاذ مشروع الدستور كدستور نافذ يكون سواء: بالاستفتاء أو بإقراره كقاعدة دستورية مؤقتة نافذة)). إن وظيفة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي وظيفة تنفيذية استنادا إلى القانون الذي ينظم عملها والقوانين ذات العلاقة بشأن الاستفتاءات والانتخابات وفق الدستور. أولا: بالنسبة لقانون الاستفتاء: الهيئة التأسيسية أقرّت مشروع الدستور بتاريخ 2017/7/29 بمقرها بمدينة البيضاء وفق آلية دستورية واضحة وصحيحة، وهذه حقيقة واقعة وجلية. وبتاريخ 2018/11/27 أصدر مجلس النواب القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد والذي تم تسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2018/11/28، وتضمّن وجوب البدء في عملية الاستفتاء خلال 60 يوما من استلام القانون. وبغضّ النظر عن محتواه كان من المفترض البدء في إجراءات الاستفتاء حينها ابتداء بفتح باب التسجيل إلى الإعلان عن تحديد يوم الاستفتاء وإجراء الاستفتاء، ومن يقوم بالعرقلة يتم الإفصاح عنه في وسائل الإعلام للشعب الليبي وهكذا تخلي المفوضية مسؤوليتها عن تأخير الاستفتاء”.

وتابع النعاس، :”ثانيا: بالنسبة للمادة 183 في مشروع الدستور – فإن النص واضح وصريح: 1/ تصدر السلطة التشريعية القائمة القوانين المنظمة للانتخابات خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ الدستور، و(مصطلح خلال) لا يعني وجوب التمسك بمدة 90 يوما كاملة ولكن في غضون 90 يوم وهذا قد يعني(يوما واحدا أو 89 يوما). وإن توافرت النوايا الحسنة من أجل الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار دستوري قد تكون المدة 30 يوما أو كحل وسط 45 يوما. 2/ إجراء الانتخابات العامة: تنص المادة 183 على ((وجوب إجراء انتخابات أول رئيس للجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال 240يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ)). وهنا أيضا مصطلح (خلال) يعني في غضون مدة لا تزيد عن 240 يوما وهذه المدة قد تكون (يوما واحدا أو قد تكون 239يوما).

وأضاف، النعاس: “خلاصة الأمر: لو تتوفر النوايا الخالصة والمعرفة والاطلاع على الأنظمة الدستورية المقارنة ستكون فترة إصدار قوانين الانتخابات لا تزيد عن 45 يوماً وإجراء الانتخابات خلال فترة لا تزيد عن 120 يوما. وهذا يعني أن ((الفترة المطلوبة لإرساء دولة الدستور والقانون قد لا تزيد عن 6 أشهر)). الخلاصة: المدد التي ضمّنها المشرّع الدستوري في النصوص هي: ((مدد تنظيمية المقصود منها عدم تجاوزها وليس عدم إنجاز المهمة في غضونها)). إن تم إنجاز الانتخابات خلال 6 أشهر فذلك لا يعني مخالفة النص الدستوري بل في الحقيقة يعني احترام النص الدستوري. وفي كل الأحوال علينا التمسك بضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وفق قاعدة دستورية حقيقية نابعة من إرادة الشعب الليبي لضمان تقييد السلطات المنتخبة بأحكام الدستور وفق آليات دستورية كالمساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل”.