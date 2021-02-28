«داخلية الموقتة»: انتشار أمني كثيف في سرت استعدادا لعقد جلسة «النواب»

أكد مكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة وجود انتشار أمني كثيف في سرت استعدادا لعقد جلسة مجلس النواب بالمدينة.

وقال المكتب إن التمركزات الأمنية لأعضاء الادارة العامة للدعم المركزي وكذلك للدعم المركزي فرع سرت ينتشرون في مفترقات وشوارع سرت ليلا نهارآ لفرض الأمن والمجاهرة به، و«كذلك تأمين للتحضير والإستعداد والتجهيز لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت».

ويترقب الليبيون عقد جلسة لمجلس النواب يتم خلالها التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، المكلف من ملتقى الحوار السياسي الليبي في بداية فبراير الجاري لإدارة المرحلة الانتقالية، مع مجلس رئاسي يتكون من محمد المنفي رئيسا وعبد الله اللافي وموسى الكوني نائبين.

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