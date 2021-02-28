المستشار صالح يلتقي سفير ألمانيا ويشدد على إجراء الانتخابات في موعدها 

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيسا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة،

جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشار صالح اليوم بسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في مدينة القبة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن المستشار صالح حمل السفير الألماني رسالة شكر للحكومة الألمانية على جهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.

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