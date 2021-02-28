المفوضية العليا للانتخابات و “الأمم المتحدة” يبحثان إصدار البطاقة الانتخابية الذكية

تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد ، خلال جلسة عمل بمقر المفوضية، مستجدات إصدار بطاقة الناخب التي تعكف على إصدارها المفوضية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وحضر الجلسة عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومسؤولو بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا (UNDP)، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومدير إدارة النظم والمعلومات الزبير أبورويس. وعدد من موظفي الإدارة العامة.

وناقشت الجلسة مستوى التحضيرات لإنتاج بطاقة الناخب، وإمكانية الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، وكما استعرضت المواصفات القياسية المعمول بها دوليا، وآلية التنفيذ، وأهم الميزات المتوفرة في النماذج التي قدمها فريق العمل من المفوضية.