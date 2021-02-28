عاجل ليبيا الان

وفد من رجال أعمال تونسيين يصل إلى طرابلس لعقد اجتماع اقتصادي مشترك بين البلدين

تم النشر منذُ 5 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن وفدا تونسيا اقتصاديا برئاسة غرفة تجارة صفاقس، وصل إلى مطار معيتيقة في زيارة عمل لليبيا يجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين الليبيين من أجل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن تم عقد اجتماع بين الوفد التونسي و نظرائهم من أصحاب الأعمال في ليبيا
بقاعة اجتماعات غرفة تجارة طرابلس من أجل تفعيل الحراك الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ويذكر أن هذه الزيارة تمت بالترتيب مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس التي تربطها بغرفة التجارة والصناعة صفاقس اتفاقية تعاون مشترك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مجرد نصّاببين وفاسدين احزاب ونواب وخونة لبلادهم ـ لو فيهم خير ما خلوا شباب بلادهم منخرجين من غير عمل أو تعليم أو حتتى دعم لعائلاتهم الفقيرة ولما يطلعوا للتظاهر يتهمونهم بالارهابيين ـ
    والتصب والاحتيال هي صفتهم ولو ما تحتاط ليبيا منهم حيخربوا البلاد الليبية ويهربوا على فرنسا ———-V

    youtube.com/watch?v=HQChShN2H1k

    رد