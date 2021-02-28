وفد من رجال أعمال تونسيين يصل إلى طرابلس لعقد اجتماع اقتصادي مشترك بين البلدين

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن وفدا تونسيا اقتصاديا برئاسة غرفة تجارة صفاقس، وصل إلى مطار معيتيقة في زيارة عمل لليبيا يجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين الليبيين من أجل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن تم عقد اجتماع بين الوفد التونسي و نظرائهم من أصحاب الأعمال في ليبيا

بقاعة اجتماعات غرفة تجارة طرابلس من أجل تفعيل الحراك الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

ويذكر أن هذه الزيارة تمت بالترتيب مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس التي تربطها بغرفة التجارة والصناعة صفاقس اتفاقية تعاون مشترك.

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