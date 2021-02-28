الطبلقي : من المحتمل عقد جلسة منح الثقة في مدينة غدامس

قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن هناك احتمالا كبيرا أن تعقد جلسة منح الثقة في مدينة اغدامس برئاسة نائبي المستشار عقيلة صالح، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا؛ لاعتماد الحكومة أولا ثم اختيار رئيس جديد للمجلس.

وأوضحت الطبلقي أن هذا الاحتمال جاء لأن عددا كبيرا من نواب المنطقة الغربية رفضوا حضور الجلسة التي دعا إليها المستشار صالح في طبرق، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة أصدرت بيانا قالت فيه: إنه ليس من مهامها تأمين جلسة النواب في سرت، مستبعدة عقدها هناك.

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