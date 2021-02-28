الإعلام الخارجي يؤكد الإفراج عن زياد الورفلي

أكدت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له اللذين يعملان لحساب قناة الغد.

وأوضحت الإدارة، أن عملية توقيف الصحفي والمصور تمت عن طريق جهة أمنية مختصة نظرا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية لهذا الصحفي والمصور وهو ما يعد مخالفا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا، لافتة إلى أنه وبعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية.

وكررت إدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق، دعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية ضرورة التواصل مع الإدارة وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.