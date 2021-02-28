مصفاة طبرق لتكرير النفط تستعد لإجراء العمرة السنوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تشرع مصفاة طبرق لتكرير النفط في إجراء العمرة السنوية اعتبار من يوم غد الاثنين.

واطلع اجتماع لجنة العمرة بميناء الحريقة النفطي، اليوم الأحد، على اللمسات الأخيرة والاستعدادات لإجراء العمرة السنوية.

وأكد رئيس لجنة العمرة، رجب سحنون على جاهزية العمل في كل الأقسام من خلال جدول تم إعداده مسبقاً ينظم آلية العمل في فك وصيانة وتركيب المبدلات والأوعية والخزانات والمضخات وغيرها من المعدات.

الاجتماع عقد بحضور رئيس اللجنة ومراقب ميناء الحريقة وأعضاء منسقي المصفاة وقسم الصيانة والشؤون الفنية ورئيس قسم السلامة وممثل عن منسق الصيانة الدورية.

يشار إلى أن لجنة الإدارة في شركة الخليج قد أصدرت القرار رقم 18 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على أعمال عمرة مصفاة طبرق 2021.