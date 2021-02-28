قناة الغد: نثمن جهود “المنفي والدبيبة” لإنهاء أزمة مراسلنا في طرابلس

أعلنت قناة الغد الإخبارية عن إنهاء أزمة احتجاز مراسلها في العاصمة طرابلس زياد الورفلي بعد تدخل المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة.

وثمنت قناة الغد الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في إنهاء أزمة احتجاز الورفلي والحفاظ على سلامته.

ووجهت إدارة القناة رسالة شكر اليوم الأحد للمؤسسة الليبية للإعلام لتدخلها في إنهاء الأزمة، وأشادت بجهود النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين البريطانيين وجميع المؤسسات الحقوقية والصحفية في الوطن العربي، والنقابات الصحفية والجمعيات الحقوقية في تونس والمغرب وليبيا لتضامنها.

وأكدت “الغد” على ثوابت التزامها بالمهنية والمعايير الاحترافية في تغطية الأحداث.