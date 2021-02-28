أبو بكر بعيرة: عقيلة صالح يعرقل منح الثقة لحكومة الدبيبة

اتهم عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة رئيس البرلمان عقيلة صالح بعرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بعيرة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن عقيلة صالح يهدف من خلال دعوته لعقد جلسة في طبرق حال تعذرها في سرت إلى رئاسة الجلسة وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

واعتبر النائب البرلماني أن مجلس النواب المنقسم منذ أعوام عاجز عن اتحاذ أي خطوة بعيدا عن “عقيلة صالح”.

وشدد على ضرورة مصادقة النواب على الحكومة الجديدة حتى لو عقدت الجلسة دون النصاب القانوني بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد، بحسب تعبيره.

ودعا المستشار عقيلة صالح مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

واشترط صالح لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد لجنة “5+5” تأمينها.

وبحسب بيان مجلس النواب أول من أمس الجمعة، الذي طالعته “الساعة 24″، فإن رئيس مجلس النواب أكد أنه إذا تعذر عقد الجلسة في سرت ستكون طبرق مقر الجلسة، داعيا لجنة “5+5” للرد رسميا بوقت كافٍ على المجلس.