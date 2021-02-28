القائم بأعمال سفارة ليبيا في دمشق يبحث مع وزير النقل السوري تطوير التعاون بين البلدين

أفادت وزارة النقل السورية، بأن القائم بأعمال سفارة ليبيا في دمشق، عبد السلام المهدي الرقيعي، بحث تطوير التعاون بين ليبيا وسوريا.

وقالت الوزارة إن وزير النقل السوري زهير خزيم بحث مع الرقيعي تطوير التعاون في قطاع النقل بين سوريا وليبيا، إضافة إلى سبل تعزيز أواصر العمل المشترك بخطوات تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان الرقيعي وصل إلى دمشق في 21 من الشهر الماضي على رأس وفد دبلوماسي، ليتسلم مهامه قائما بالأعمال في السفارة الليبية في سوريا.

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