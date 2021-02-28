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ورشة عمل عن حقوق العمالة المهاجرة والأجنبية وفقا للقانون الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك رئيس قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، محمود الطوير ، في فعاليات الجلسة التدريبية تحت عنوان ( فض المنازعات العمالية عن طريق التوفيق والتحكيم في قانون العمل ).

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاز صحفي، إن المستشار عبد السلام أبوالأجراس ، و العميد عطيه جليد ، قدما الجلسة التدريبية عن فض المنازعات العمالية عن طريق التوفيق والتحكيم في قانون العمل بمركز بيت الخبرة للاستشارات ،  وقد تم التطرق إلى حقوق العمالة المهاجرة وحقوق العمال الأجانب في ليبيا ، والضمانات القانونية لحقوقهم .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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