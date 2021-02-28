ورشة عمل عن حقوق العمالة المهاجرة والأجنبية وفقا للقانون الليبي

شارك رئيس قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، محمود الطوير ، في فعاليات الجلسة التدريبية تحت عنوان ( فض المنازعات العمالية عن طريق التوفيق والتحكيم في قانون العمل ).

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاز صحفي، إن المستشار عبد السلام أبوالأجراس ، و العميد عطيه جليد ، قدما الجلسة التدريبية عن فض المنازعات العمالية عن طريق التوفيق والتحكيم في قانون العمل بمركز بيت الخبرة للاستشارات ، وقد تم التطرق إلى حقوق العمالة المهاجرة وحقوق العمال الأجانب في ليبيا ، والضمانات القانونية لحقوقهم .