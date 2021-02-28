الإعلام الخارجي يعلن الإفراج عن مراسل قناة الغد ويوضح أسباب توقيفه

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الإفراج عن مراسل قناة الغد، الصحفي زياد الورفلي، والمصور المرافق له اللذين فقد الاتصال معهما عقب مشاركته في مؤتمر الدبيبة في طرابلس.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي، التابعة للخارجية في بيان اليوم، إن عملية توقيف الصحفي والمصور تمت عن طريق جهة أمنية مختصة، نظرا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، لهذين الصحفي والمصور، وهو ما يعد مخالفا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

وأوضح البيان أنه بعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية، تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية، لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية.

وجددت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، دعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية بضرورة التواصل مع الإدارة وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.