ارتفاع إصابات كورونا وتعطيل الدراسة في سبها

أصدرت بلدية سبها، قرارا بإغلاق الكليات بجامعة سبها والمدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال وصالات المناسبات الاجتماعية والمناشط الرياضية والثقافية والترفيهية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 28/2/2021، على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في نطاق البلدية.

كما قررت البلدية، إقفال المؤسسات والقطاعات والإدارات العاملة ببلدية سبها لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم 28/2/2021 إلى 6/3/2021، مع استمرار العمل المصرفي داخليا والتعامل مع مندوبي المصارف بالمحليات فقط، إضافة إلى إيقاف صلاة الجمعة يوم 5 مارس 2021.