بلدية سبها تقرر إقفال الجامعات والمدارس والصالات لمدة إسبوعين

أبلغت بلدية سبها مدراء مكاتب القطاعات والمراقبات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة والخاصة ببلدية سبها بقرارها الخاص بإيقاف كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية في البلدية بدءا من اليوم ولمدة إسبوعين.

وقالت البلدية في قرارها الذى اطلعت عليه “الساعة24″، إنه يناءا على خطاب رئيس لجنة إدارة أزمة جانحة كورونا والمؤرخ في 24 فبراير 2021، والمشار فيه إلى الزيادة المقلقة في عدد الحالات النشطة وعدد الوفيات وعدم الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية في أغلب الجهات الحكومية، وعلى خطاب مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها رقم 2021/483 والمؤرخ 24 فبراير 2021، والذي أفادنا بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في نطاق البلدية بدرجة تدعوا للقلق وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

عليه يطلب منكم اقفال الجامعات والمدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال وصالات المناسبات الاجتماعية والصالات الرياضية والنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم.

وتابعت البلدية، كذلك تقفل المؤسسات والقطاعات والإدارات العاملة في البلدية لمدةٌ أسبوع اعتبارا من اليوم، حتى 6 مارس المقبل، على أن يكون العمل بالقطاع المصرفي داخلي ويتم التعامل مع المندوبين فقط وتوقف صلاة الجمعة يوم 5 مارس 2021 إلى حين ما يرد إليها من الجهات المختصة.