الخطابي: دعوة عقيلة صالح لعقد جلسة نواب غير قانونية و سرت غير مؤهلة أمنيا

قال عضو مجلس النواب مبروك الخطابي، اليوم الأحد، إن الوضع في سرت لا يسمح بعقد جلسة لمجلس النواب.

وأكد الخطابي في تصريحات صحفية أن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعقد جلسة المجلس غير قانونية، موضحا أن سرت وفقًا لتصريحات بعض المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ليست مؤهلة أمنية لعقد جلسة فيها.

وأشار الخطابي إلى أن اللجنة العسكرية منقسمة حول ملائمة مدينة سرت لعقد جلسة لمجلس النواب بها لمنح الثقة للحكومة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تعقد جلسة مجلس النواب في طبرق أو غدامس، مؤكدًا أنه يؤيد حكومة الوحدة الوطنية لأن المكسب الكبير للشعب الليبي هو أنه يحكمه حكومة واحدة وليس حكومتين.

وكان عقيلة صالح قد دعا مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة صباح يوم 8 مارس المقبل في سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشترطا لانعقاد مجلس النواب في سرت تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تأمينها.

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