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تجمع الوسط النيابي يعلن موافقته على حضور جلسة منح الثقة للحكومة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر تجمع الوسط النيابي بيانا أعلن فيه موافقته على حضور الجلسة، بعد دعوة رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان لحضور جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في الثامن من شهر مارس القادم بمدينة سرت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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