تجمع الوسط النيابي يعلن موافقته على حضور جلسة منح الثقة للحكومة

أصدر تجمع الوسط النيابي بيانا أعلن فيه موافقته على حضور الجلسة، بعد دعوة رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان لحضور جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في الثامن من شهر مارس القادم بمدينة سرت.
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قناة ليبيا
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