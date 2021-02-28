الترجمان: هناك تقدم بطيء في نزع ألغام المنطقة الممتدة من الوشكة حتى الهيشة الجديدة

قال عضو اللجنة الفرعية للجنة 5+5 محمد الترجمان، إن هناك تقدم بطيء في نزع ألغام المنطقة الممتدة من الوشكة حتى الهيشة الجديدة لكثرتها فيها.

وأكد الترجمان، الاستمرار في مهامه رغم ضعف الإمكانيات اللوجستية، لافتا إلى أن المهلة المحددة لنزع الألغام انتهت في 25 فبراير الحالي.

وأوضح الترجمان، أن انتهاء مهمته مرتبط بعدد الألغام المزروعة التي تحتاج إلى حوالي أسبوعين، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل إصابات بين الفريق حتى الآن، وهذا أحد أسباب التريث في السير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24