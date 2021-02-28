تعليم الوفاق تطالب مركز مكافحة الأمراض بتنفيذ عملية مسح شامل لتقييم المرحلة الوبائية

ليبيا – أكد عضو اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة تعليم الوفاق إبراهيم الدغيس أن الدراسة مستمرة، مع زيادة التشديد في مراقبة المدارس لتقييم مدى التزامها بالشروط الصحية والوقائية، وفي حال وجود خروقات في إحدى المدارس سيتم إقفالها.

الدغيس دعا وفي تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء أمس السبت المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرق الاستجابة السريعة إلى تنفيذ عملية مسح شامل للمواطنين، لتقييم المرحلة الوبائية، ولمعرفة المدن والمناطق التي تنتشر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية