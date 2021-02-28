خارجية الوفاق تعلن الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له

أكدت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد أنه تم الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له اللذان يعملان لحساب قناة الغد .

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية توقيف الصحفي والمصور تمت عن طريق جهة أمنية مختصة نظرا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية لهذا الصحفي والمصور وهو ما يعد مخالفا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية، داعية كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية ضرورة التواصل مع الإدارة وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24