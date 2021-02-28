البكوش: الدفعة الأولى من اللقاح ستصل ليبيا نهاية مارس

أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية، خليفة البكوش، التعاقد على اثني عشر مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، فيما ستصل الدفعة الأولى بنهاية شهر مارس، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا