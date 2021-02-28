افتتاح مصرف الجمهورية فرع سوف الجين ببني وليد بعد توقف أسبوع بسبب «كورونا»

افتتح مصرف الجمهورية فرع سوف الجين بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، أبوابه مجددا أمام المواطنين بعد إقفاله الأسبوع الماضي بسبب إصابة مدير المصرف وأحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر من إدارة المصرف في تصريح إلى «بوابة الوسط» بأنه تقرر استئناف العمل بفرع المصرف بعد أخذ عينات من الموظفين من قبل لجنة الرصد والتقصي وظهور نتائج العينات والتي كانت بأكملها سالبة.

وأكد المصدر أنه جرى تعقيم المصرف قبل استئناف العمل بالفرع من أجل حماية الجميع، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون مع إدارة المصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

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