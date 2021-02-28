الفارسي: الوضع السياسي متأزم في ظل محاولات بعض النواب للاستحواذ على حقائب وزارية

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي إن زيارة المجلس الرئاسي للجنوب تأتي في إطار التفاهمات التي تم التوافق عليها للوقوف على مشكلات واحتياجات الأهالي وسبل حلها، خصوصًا أن المنطقة تعاني من انعدام الخدمات الأساسية.

الفارسي أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن السلطة الجديدة منذ انتخابها من ملتقى الحوار السياسي تقوم بتحركات مكثفة لعقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك متابعة خريطة الطريق والأزمات الكبرى، ومنها الوضع العسكري ومشكلات المواطنين الذين يعانون منها.

وأوضح أن الوضع السياسي الليبي متأزم، في ظل محاولات بعض النواب لابتزاز رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من أجل أطماعهم بالاستحواذ على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، بحسب قوله.

كما تابع: “وهو ما يعني إعادة تدوير الوجوه التي كانت جاثمة في السابق على صدور الليبيين، وتعزيز النعرات الجهوية والقبلية من خلال الدفع بأبناء قبائل بعينها وفرضها على رئيس الحكومة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية